Bei einer Bootstour über den Geiseltalsee spricht sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff für 31 Millionen Euro aus dem Strukturwandel für Hafen und Strand aus und für einen Nutzungsvorrang durch den Menschen. An Bord der „MS Geiseltalsee“ geht es aber auch um den Geiseltal-Express und den zu schmalen Rundweg.

Politische Kreuzfahrt: Auf Einladung von Sven Czekalla (l.) schipperte der Ministerpräsident über den See.

Braunsbedra/MZ. - Als er das letzte Mal auf dem Geiseltalsee war, habe es ringsum noch ausgesehen wie auf dem Mars, erinnert sich Reiner Haseloff (CDU) an eine Bootsfahrt mit dem früheren Landrat Frank Bannert. Am Montagmittag schipperte er nun auf Einladung seines Parteifreundes und Landtagsabgeordneten Sven Czekalla sowie Bootsunternehmerin Anne Kaßner mit der „MS Geiseltalsee“ erneut über den See – gemeinsam mit Unternehmern, Bürgermeistern und anderen Akteuren rund um das Gewässer.