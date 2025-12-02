Uta Küch und Johanna Wieschke sind die Seniorenengel aus Merseburg. Sie erklären, wie sie zu ihrem Ehrenamt gekommen sind und wie sie den Senioren stets zur Seite stehen.

Uta Küch und Johanna Wieschke (stehend) sind seit 2019 die Seniorenengel des Mehrgenerationenhauses Merseburg.

Merseburg/MZ. - Vier Seniorinnen sitzen an ihren Tischen im Mehrgenerationenhaus Merseburg. Konzentriert schauen sie auf das A4-Blatt, das vor ihnen liegt. Neben ihnen die leeren Brillenetuis. Im Raum ist es still, nur das Kritzeln der Kugelschreiber auf dem Papier ist zu hören. Die vier sind zum Gedächtnistraining ins Mehrgenerationenhaus gekommen. Dieses leiten die 68-jährige Uta Küch und die 66-jährige Johanna Wieschke jeden Mittwoch. Sie sind die Seniorenengel des Mehrgenerationenhauses.