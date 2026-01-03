Schülerverbindung „Litteraria“ Wie Abiturienten des Domgymnasiums Merseburg ihrer Penne die Stange halten

Die Schülerverbindung „Litteraria“ am Domgymnasium Merseburg geht zurück auf das Jahr 1887. Nun wird das 25-jährige Jubiläum der Wiedergründung gefeiert. Doch was bedeutet eine Verbindung eigentlich?