Schülerverbindung „Litteraria“ Wie Abiturienten des Domgymnasiums Merseburg ihrer Penne die Stange halten
Die Schülerverbindung „Litteraria“ am Domgymnasium Merseburg geht zurück auf das Jahr 1887. Nun wird das 25-jährige Jubiläum der Wiedergründung gefeiert. Doch was bedeutet eine Verbindung eigentlich?
03.01.2026, 12:00
Merseburg/MZ. - Robert Krahl war Schüler des Merseburger Domgymnasiums, als er 2001 erstmals von der einstigen Schülerverbindung „Litteraria“ erfuhr. Sie war 1887 gegründet und während des Nationalsozialismus aufgelöst worden.