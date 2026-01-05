Was als spontane Hilfe nach einem Wasserschaden begann, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Familie Thurisch aus Quedlinburg hat mit gesammelten Spenden bereits zwei Einrichtungen für Kinder unterstützt – und sammelt weiter. Welchen humorvollen Wunsch sie Langfingern hinterherschickt.

Vom Wasserschaden zur Erfolgsgeschichte: Wie Quedlinburger Familie vor ihrer Haustür Gutes tut

So hat eine Aktion in Quedlinburg begonnen, die sich inzwischen verstetigt hat: Hanna, Anton und Henry Thurisch bei der Übergabe der als Unterstützung für das Christliche Kinderhaus gesammelten Spenden an Erzieherin Christin (v.r.).

Quedlinburg/MZ. - Sie ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden: eine Idee, die Familie Thurisch aus Quedlinburg seinerzeit aus einer Notlage heraus entwickelt und dann verstetigt hat. In den vergangenen beiden Jahren konnten so zwei Einrichtungen für Kinder in der Welterbestadt unterstützt werden – und ein nächstes Ziel gibt es auch schon.