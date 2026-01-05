Vorträge rund um Chemie Von Goethe als Chemiker bis zu Phänomenen des Waschens

Der Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie betreibt nicht nur das Deutsche Chemiemuseum. Die Mitglieder laden auch regelmäßig, in der Regel monatlich, zu Vorlesungen in die Hochschule Merseburg ein. Was 2026 auf dem Programm steht.