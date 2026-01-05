weather wolkig
  4. Vorträge rund um Chemie: Von Goethe als Chemiker bis zu Phänomenen des Waschens

Der Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie betreibt nicht nur das Deutsche Chemiemuseum. Die Mitglieder laden auch regelmäßig, in der Regel monatlich, zu Vorlesungen in die Hochschule Merseburg ein. Was 2026 auf dem Programm steht.

Von Diana Dünschel 05.01.2026, 12:00
Merseburg/MZ. - Der Merseburger Verein der Sachzeugen der chemischen Industrie betreibt nicht nur das Deutsche Chemiemuseum in der Kreisstadt, wo die Entwicklung der mitteldeutschen Chemieregion anhand von teils weltweit einmaligen originalen Anlagenteilen anschaulich vorgestellt wird.