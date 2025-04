Der Saalekreis will auf der Burg Querfurt einen Aussichtsturm ausbauen, marode Mauern sanieren und eine Gastronomie einrichten. Doch alle Vorhaben hat der Kreistag mit einem Sperrvermerk versehen. Nun gibt es Bewegung und einen überraschenden Antrag von Linken, Grünen, UBV und SPD.

Querfurt/Mz. - „Eines der Lieblingsstreitthemen der vergangenen Monate“, moderierte Kay-Uwe Böttcher (CDU) am Dienstag trocken wie treffend die zentralen Punkte des Kreisfinanzausschusses an. Es ging um Bauaktivitäten auf der Burg Querfurt. Drei Großvorhaben will der Saalekreis als Eigentümer dort umsetzen: den Ausbau des Eselstall zur Gastronomie, die Sanierung der einsturzgefährdeten Außenmauern zwischen West- und Südtor sowie die Aufbereitung des „Dicken Heinrich“ zum Aussichtsturm. Für alle drei hatte der Kreistag im Dezember zwar Geld eingestellt, aber auf Wunsch der CDU einen Sperrvermerk erlassen.