Theater, Holzspielzeug-Stationen, Geschenkideen und Shuttle-Service: Der neue Markt in Wölkau bietet ein großes Familienprogramm. Die Premiere am 13. und 14. Dezember 2025 verkauft schon Tickets.

„Wichtelzauber“ in Wölkau: Kinderweihnachtsmarkt könnte zum Publikumsmagnet werden

Wölkau/MZ. - Nur für die Kinder soll die erste Veranstaltung auf dem Hof in Wölkau sein. Guido Straube veranstaltet mit seiner Familie am 13. und 14. Dezember gemeinsam den „Wichtelzauber in Wölkau“ – einen Kinderweihnachtsmarkt in liebevoll gestaltetem Ambiente und mit vielen verschiedenen Stationen für kleine Entdecker.