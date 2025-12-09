weather wolkig
Theater, Holzspielzeug-Stationen, Geschenkideen und Shuttle-Service: Der neue Markt in Wölkau bietet ein großes Familienprogramm. Die Premiere am 13. und 14. Dezember 2025 verkauft schon Tickets.

Von Melain van Alst 09.12.2025, 09:00
Luise-Magdalena Straube hat den Wichtelzauber maßgeblich mitorganisiert.
Luise-Magdalena Straube hat den Wichtelzauber maßgeblich mitorganisiert. (Foto: Melain van Alst)

Wölkau/MZ. - Nur für die Kinder soll die erste Veranstaltung auf dem Hof in Wölkau sein. Guido Straube veranstaltet mit seiner Familie am 13. und 14. Dezember gemeinsam den „Wichtelzauber in Wölkau“ – einen Kinderweihnachtsmarkt in liebevoll gestaltetem Ambiente und mit vielen verschiedenen Stationen für kleine Entdecker.