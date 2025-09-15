Stadtradeln in Merseburg Wenn andere noch schlafen, steigt er aufs Rad
Teilweise ging's früh um 3.58 Uhr los. Wie der Merseburger Tino Haring in drei Wochen fast 1.400 Kilometer mit dem Rad zurücklegen konnte und wer noch so alles spitze war – vor allem bei den Schülern.
15.09.2025, 08:16
Merseburg/MZ. - So jubelt ein echter Fanclub: Tino Haring vom Team Triathlon Club Merseburg wurde beim Merseburger Stadtradeln zwar nur zweiter Sieger als Einzelfahrer – bejubelt wurde er allerdings, als hätte er Olympiagold geholt. Susann Krause, Annett Bräunlich-Andel, Franziska Sägling und Anja Schröder von der Kreisverwaltung hatten sogar Fähnchen mit dem Konterfei Harings dabei.