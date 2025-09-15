Teilweise ging's früh um 3.58 Uhr los. Wie der Merseburger Tino Haring in drei Wochen fast 1.400 Kilometer mit dem Rad zurücklegen konnte und wer noch so alles spitze war – vor allem bei den Schülern.

Wenn andere noch schlafen, steigt er aufs Rad

Tino Haring mit seinem Fanklub: Susann Krause, Annett Bräunlich-Andel, Franziska Sägling und Anja Schröder (v.l.) kamen sogar mit Fähnchen mit Harings Konterfei.

Merseburg/MZ. - So jubelt ein echter Fanclub: Tino Haring vom Team Triathlon Club Merseburg wurde beim Merseburger Stadtradeln zwar nur zweiter Sieger als Einzelfahrer – bejubelt wurde er allerdings, als hätte er Olympiagold geholt. Susann Krause, Annett Bräunlich-Andel, Franziska Sägling und Anja Schröder von der Kreisverwaltung hatten sogar Fähnchen mit dem Konterfei Harings dabei.