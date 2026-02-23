Rund 60 Besucher begaben sich am Weltgästeführertag auf eine besondere Zeitreise durch die Gotthardstraße. In historischen Gewändern führten Merseburgs Gästeführer durch die Innenstadt und zeigten, wie viel Geschichte sich auf wenigen Metern entdecken lässt.

Weltgästeführertag: Welche spannenden Geschichten in der Gotthardstraße entdeckt werden können

Die Merseburger Gästeführer verwandelten sich für die Sonderführung etwa in einen Mönch oder eine Magdfrau.

Merseburg/MZ. - Samstagnachmittag auf der Kliaplatte: Der Himmel ist klar, die Sonne scheint, und gelegentlich zieht eine Windböe vorbei. Vereinzelt laufen Menschen über den Platz im Zentrum von Merseburg Richtung Innenstadt. Ab kurz vor 14 Uhr sammeln sich dort jedoch immer mehr Menschen und bilden eine Traube. In ihrer Mitte stehen die Gästeführer von Merseburg – verkleidet als Magdfrau, Mönch oder Stadthauptmann der Domstadt. Sie luden am frühen Samstagnachmittag zu einer Sonderführung anlässlich des Weltgästeführertages ein.