Die Familienhäuser zwischen Feuerwehrgerätehaus und dem Parkplatz eines Discounters in Helbra sollen einem großen Bauprojekt weichen. Was an dem Standort jetzt geplant ist.

Verfallene Familienhäuser in Helbra stehen vor ihrem Abriss

Helbra/MZ. - Das Ende eines jahrelangen Schandfleckes an der Ortsdurchfahrt in Helbra soll bald der Vergangenheit angehören. Erste Arbeiten auf dem Gelände der seit langer Zeit leerstehenden Familienhäuser in Helbra konnten beobachtet werden.