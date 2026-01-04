Protest gegen neue Windräder Welchen Kompromiss Oechlitzer Windpark-Betreiber vorschlägt
In Oechlitz, Schmirma und Schnellroda kämpfen Bürger gegen den geplanten neuen Müchelner Windpark. Nun meldet sich der Betreiber von drei bestehenden Windrädern in Oechlitz zu Wort. Er möchte diese auch in absehbarer Zeit erneuern und setzt auf Informationsveranstaltungen, um die Anwohner mit ins Boot zu holen. Was seine Argumente sind.
04.01.2026, 18:00
Mücheln/MZ. - Zwischen Mücheln und Schnellroda ist ein neuer Windpark vorgesehen. Neun XXL-Windräder plant ein Investor. Die Bürger laufen dagegen Sturm. Sie möchten, dass Mücheln gegenüber der zuständigen Regionalen Planungsgemeinschaft das kommunale Einverständnis zurückzieht.