Protest gegen neue Windräder Welchen Kompromiss Oechlitzer Windpark-Betreiber vorschlägt

In Oechlitz, Schmirma und Schnellroda kämpfen Bürger gegen den geplanten neuen Müchelner Windpark. Nun meldet sich der Betreiber von drei bestehenden Windrädern in Oechlitz zu Wort. Er möchte diese auch in absehbarer Zeit erneuern und setzt auf Informationsveranstaltungen, um die Anwohner mit ins Boot zu holen. Was seine Argumente sind.