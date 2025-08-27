Bürger sanieren Objekt teils in Eigenleistung Welche Vision es für das Gemeindehaus Tollwitz gibt
Seit Jahren steht das Gemeindehaus Tollwitz leer, der Sanierungsstau ist enorm. Die Tollwitzer wollen es nun als Treffpunkt wieder nutzbar machen – in Eigenleistung, zumindest teilweise.
Tollwitz/MZ. - Seit Längerem schon hängt ein Schild mit einem blau-weißen Piktogramm über der Eingangstür des Gemeindehauses in Tollwitz. Darauf zu sehen ist ein Männchen, das einen Bauhelm trägt. „Kopfschutz benutzen, im gesamten Gebäude!“, steht auf einem Zettel an der Tür.