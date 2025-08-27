weather regenschauer
Bürger sanieren Objekt teils in Eigenleistung Welche Vision es für das Gemeindehaus Tollwitz gibt

Seit Jahren steht das Gemeindehaus Tollwitz leer, der Sanierungsstau ist enorm. Die Tollwitzer wollen es nun als Treffpunkt wieder nutzbar machen – in Eigenleistung, zumindest teilweise.

Von Luise Mosig 27.08.2025, 13:30
Beim Tollwitzer Parkfest konnten 1.000 Euro an Spenden für die Sanierung des Gemeindehauses eingesammelt werden – das Geld, was pro Eintrittsbändchen zusätzlich noch eingenommen wurde, ist da noch nicht einberechnet.
Tollwitz/MZ. - Seit Längerem schon hängt ein Schild mit einem blau-weißen Piktogramm über der Eingangstür des Gemeindehauses in Tollwitz. Darauf zu sehen ist ein Männchen, das einen Bauhelm trägt. „Kopfschutz benutzen, im gesamten Gebäude!“, steht auf einem Zettel an der Tür.