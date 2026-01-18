Viele Anwohner aus Merseburg-Freiimfelde waren am Donnerstag der Einladung des Investors gefolgt, der vor ihrer Haustür einen Solarpark bauen will. Fast drei Stunden lang dauerte der Austausch. Einige neue Erkenntnisse gab es.

Welche neuen Erkenntnisse der Informationsabend zum geplanten Solarpark in Merseburg brachte

Merseburg/MZ. - Drei Stunden lang wurde am Donnerstag im Merseburger Ratssaal um den geplanten Solarpark, den das Unternehmen EnBW im Merseburger Norden errichten will, gerungen. Und doch blieben an diesem Abend einige Detailfragen offen, die von den drei EnBW-Vertretern meist deshalb noch nicht beantwortet werden konnten, weil erst das anvisierte Planverfahren Antworten darauf geben könnte.