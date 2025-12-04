Energiewende im Saalekreis Weida-Land stemmt sich gegen neue Windparks und Solar – Bürgermeister suchen Hilfe
Steigra, Barnstädt und Nemsdorf-Göhrendorf kämpfen gegen immer mehr Wind- und Solarparks im Saalekreis. Anfragen, Widersprüche und politische Hilferufe häufen sich. Jetzt droht die Eskalation.
04.12.2025, 06:00
Weida-Land/MZ. - Im Kampf gegen neue Windräder im südlichen Weida-Land gehen dort nun Gemeinderäte und Bürgermeister proaktiv vor. So hat zum Beispiel ein Ratsmitglied der Gemeinde Barnstädt an die Deutsche Flugsicherung geschrieben. Indes sucht Steigras Bürgermeister Michael Stockhaus (parteilos) für sich und Gemeindevertreter das Gespräch mit Landtagsabgeordneten für den Saalekreis. Er hat sich per Mail an Sven Czekalla (CDU) und Andreas Schmidt (SPD) gewandt.