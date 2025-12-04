Steigra, Barnstädt und Nemsdorf-Göhrendorf kämpfen gegen immer mehr Wind- und Solarparks im Saalekreis. Anfragen, Widersprüche und politische Hilferufe häufen sich. Jetzt droht die Eskalation.

Weida-Land stemmt sich gegen neue Windparks und Solar – Bürgermeister suchen Hilfe

Gegenwind im Weida-Land – Gemeinden wehren sich gegen neue Windräder und Solarfelder und fordern mehr Rücksicht auf Bürgerinteressen.

Weida-Land/MZ. - Im Kampf gegen neue Windräder im südlichen Weida-Land gehen dort nun Gemeinderäte und Bürgermeister proaktiv vor. So hat zum Beispiel ein Ratsmitglied der Gemeinde Barnstädt an die Deutsche Flugsicherung geschrieben. Indes sucht Steigras Bürgermeister Michael Stockhaus (parteilos) für sich und Gemeindevertreter das Gespräch mit Landtagsabgeordneten für den Saalekreis. Er hat sich per Mail an Sven Czekalla (CDU) und Andreas Schmidt (SPD) gewandt.