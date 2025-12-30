weather schneeschauer
  4. Subway in Merseburger König-Heinrich-Straße: Was passiert jetzt mit dem geschlossenen Subway in Merseburg?

Die Suche nach einem neuem Franchisenehmer war nicht erfolgreich. Wie es jetzt weitergeht.

Von Celina Chasklowicz 30.12.2025, 18:00
Der Subway in der König-Heinrich-Straße ist seit Ende November geschlossen.
Merseburg/MZ. - Seit dem 30. November 2025 ist die Subway-Filiale in der König-Heinrich-Straße in Merseburg geschlossen. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) informierte im Stadtrat am 4. Dezember darüber, dass der bisherige Franchisenehmer den Laden nicht weiterführe und die Stadt dabei helfe, einen neuen Franchisenehmer zu finden.