Am Sonntag, 8. September, öffnen sich Türen historischer Orte in ganz Deutschland: Der bundesweite Tag des offenen Denkmals findet statt. Auch viele Denkmale im südlichen Saalekreis öffnen an diesem Tag die Türen.

Was geht im südlichen Saalekreis am Denkmaltag?

Saalekreis/MZ - - Hier finden Sie eine Auswahl an Kirchen, Museen, Denkmalen und Heimatstuben, die im südlichen Saalekreis am Sonntag, 8. September, öffnen:

Kötzschau

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals ist traditionell ein fester Termin im Eisenbahnmuseum Kötzschau. Am Sonntag, 8. September, öffnen die Eisenbahnfreunde das Museum von 10 bis 18 Uhr. Unter anderem wird es an diesem Tag wieder eine Imbissversorgung durch das Mitropa-Team sowie eine Tombola geben. Auch Fahrten mit der Handhebel-Draisine werden durchgeführt. Die Heimatstube Kötzschau, Alte Leipziger Straße 70, kann am Sonntag, 8. September, von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Branderoda

Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September wird die im Kern romanische Dorfkirche zu Branderoda in der Zeit von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Neben der Besichtigung der Kirche ist auch eine Fotoausstellung unter dem Titel „Die schönste im Ort“ von Melitta und Helmut Klettke zu sehen.

Gröst

Die Kirche St. Kilian in Gröst ist zum Tag des offenen Denkmals am 8. September von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Förderverein der Kirche teilt mit, dass um 10 Uhr die öffentliche Einweihung der Fördertafel der Sparkassenstiftung, als Würdigung für die Unterstützung der Restaurierung der Trampeli-Orgel in der Kirche, stattfindet. Bis 16 Uhr werden dann jederzeit auf Wunsch Führungen in der Kirche durchgeführt, die restaurierte Orgel kann besichtigt werden.

Ermlitz

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es einen besonderen Konzertnachmittag im historischen Ambiente des Ritterguts Ermlitz. Zu erleben ist das faszinierende Zusammenspiel des Klavier-Duos Konstanze Hollitzer und Christian Hornef, heißt es in der Ankündigung. Unter dem Titel „Vier Hände, zwei Herzen“ präsentieren die beiden Pianisten ein abwechslungsreiches Programm, das von der erhabenen Schönheit der drei Sätze aus Felix Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“ bis hin zu den lebhaften Walzerklängen von Eugen d’Albert reicht. Vor oder zwischen dem Konzert ab 15 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 17 Euro, mit einer Ermäßigung von 9 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte.

Die Eisenbahnstrecke zwischen Querfurt und Vitzenburg, Grockstädt im Mai 1979. Eine Ausstellung zum 120-jährigen Jubiläum der Strecke ist am 8. September in Grockstädt zu sehen. (Repro: Peter Wölk)

Grockstädt

Der Förderverein Kirche „Sankt Michaelis“ in Grockstädt wird am 8. September von 10 bis 17 Uhr die Kirche öffnen. Für die Versorgung der Besucher ist gesorgt. Weiterhin wird im nahe gelegenen Versammlungsraum eine Ausstellung zum 120-jährigen Jubiläum der stillgelegten Eisenbahnstrecke Querfurt-Vitzenburg gezeigt.

Unterfarnstädt

Am 8. September öffnet die Kirche St. Sylvester in Unterfarnstädt von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Besucher können hier eine besondere Kirche entdecken, es gibt Führungen bis zur Kirchturmuhr. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Gäste stärken.

Lodersleben

Alljährlich zum Tag des offenen Denkmals kann die Heimatstube im Querfurter Ortsteil Lodersleben besucht werden. Sie öffnet von 9.30 bis 17 Uhr ihre Türen. Erläuterungen zu den Ausstellungsstücken geben Bärbel und Lutz Hannemann. Es gibt in diesem Jahr wieder ein Sonderthema. Wie es in der Ankündigung heißt, möchten sie diesmal den Besuchern Geschichtliches zum Thema Lautersburg näherbringen. Hierzu werde auch über die Geschichte zum „Spuk der Schlüsselmieke“ berichtet. Weiterhin werden frühzeitliche Fundstücke aus dem Fundus von Otto Pfeffer gezeigt. Außerdem gibt es alte Küchengeräte und Werkzeuge aus der Landwirtschaft und der Sandsteinbearbeitung zu sehen. Der Eintritt in die Heimatstube ist frei, freiwillige Spenden helfen zum Erhalt der Heimatstube. Sie befindet sich in Lodersleben in der Straße des Friedens, gegenüber vom Schloss.

Wallendorf

Die Dorfkirche Wallendorf ist am Sonntag, 8. September, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zu jeder vollen Stunde finden Führungen statt, die letzte um 15 Uhr. Mutige können auch den Turm besteigen. Außerdem gibt es eine Ausstellung zur Dorf- und Kirchengeschichte sowie Aktivitäten für Kinder.

Leuna

Die Friedenskirche Leuna ist zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Sie ist im Jahre 1929 im Stil des Neuen Bauens errichtet worden. In der Nähe des Saalehangs gelegen, ist die Kirche weithin sichtbar und prägt die Silhouette der Gartenstadt Leuna. Wie es in einer Ankündigung heißt, werden zum Tag des offenen Denkmals für alle, die Leuna schon immer mal aus einer anderen Perspektive sehen wollten, halbstündlich Turmbesteigungen stattfinden. Zwischendurch können Besucher Musik im Kirchenraum genießen. Der Eintritt in die Kirche ist am Tag des offenen Denkmals frei, Spenden sind erwünscht.

Schafstädt

Die Evangelische Stadtkirche St. Johannis zu Schafstädt öffnet am Sonntag, 8. September, von 12 bis 17 Uhr die Kirchentüren für alle Interessierten. Es wird Orgelmusik von der Ladegast-Orgel geben und Pestdoktor Urban berichtet über Schafstädt und die Zeit der Pest, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Ensemble "Alter Fährhof" in Bad Dürrenberg, der zu modernen Wohnungen umgebaut wurde, gehören neben mehreren Wohneinheiten im Haupthaus auch Reihenhäuser. (Foto: Laura Rivera)

Bad Dürrenberg

Der alte Fährhof mit seinem denkmalgeschützten Hauptgebäude aus dem 18. Jahrhundert kann am Sonntag, 8. September, von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden. Das Gebäude stand viele Jahre leer und drohte zu verfallen. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurden hierbei 14 moderne Wohneinheiten neu errichtet. Der alte Torbogen wurde reaktiviert und das barocke Treppenhaus aufwendig saniert. Das Borlachmuseum ist am Sonntag, 8. September, von 10 bis 16 Uhr geöffnet und um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr finden kostenlose Führungen in den Borlachschacht und auf den Witzlebenturm statt. Die Dampfmaschine ist von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet und es werden hier ebenfalls kostenlose Führungen angeboten.

Krumpa

Der Luftschutzbunker von 1944 in Krumpa ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Geboten werden Dokumentation und Ausstellung zum Mineralölwerk Lützkendorf und den Kriegsereignissen 1944-45, dem Luftkrieg und der Luftverteidigung/Flak.

Kreypau und Wölkau

Auch in den Kirchen zu Kreypau und zu Wölkau finden anlässlich des diesjährigen Tags des offenen Denkmals am Wochenende Veranstaltungen statt. Im Leunaer Ortsteil Kreypau hält Pfarrerin Antje Böhme am Samstag, 7. September, 15 Uhr in der Dorfkirche eine Andacht ab, im Anschluss singt der Chor. Umrahmt wird die Veranstaltung in diesem Jahr von einer Ausstellung über die 500-jährige Geschichte der Kirche zu Kreypau. Laut dem Veranstalter, dem Heimat- und Kulturverein Kreypau, wird es außerdem Kaffee und selbstgebackenen Kuchen geben. In der Wölkauer Sternenhimmelkirche wird am Sonntag, 8. September, ebenfalls 15 Uhr, eine Andacht durchgeführt. Sie wird von Pfarrer Rüdiger Worbes geleitet. Die musikalische Begleitung von Organist Buss steht unter dem Motto „Der Wein erfreue des Menschen Her“. Auch hier ist der Heimat- und Kulturverein Kreypau Veranstalter und wird laut Ankündigung für das leibliche Wohl sorgen.

Vitzenburg

Der spätbarocke Gartenpavillon auf dem Gelände der Vitzenburg ist zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das ovale Bauwerk ist an einem Hang oberhalb der Unstrut aus Naturstein- und Ziegelmauerwerk errichtet.

Frankleben

Die Franklebener Kirchengemeinde lädt zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, in die Kirche St. Martini in Frankleben ein. Diese steht an diesem Tag von 10 bis 14.30 Uhr für Besucher offen, heißt es in einer Ankündigung. Von 10 bis 11.30 Uhr bietet die Kirchengemeinde Führungen durch und um die Kirche an, inklusive Sektempfang. Den Angaben zufolge gehören zu den Sehenswürdigkeiten zum Beispiel der Taufengel kniend (Mitte 17. Jahrhundert) aus Sandstein, das große Grabmal des Christoph Dietrich von Bose und seiner Gemahlin Charlotte Johanne, geborene Schleinitz sowie die Beyer-Orgel aus dem Jahre 1832 und die Turmkugel, welche im Jahr 2010 durch eine Neuanfertigung ersetzt wurde. Besucher am Tag des offenen Denkmals können unter anderem erfahren, was es mit den Patronatslogen auf sich hatte, wo sich die Gruft der Familien von Bose befindet, wie der Taufengel in die Kirche kam, die Geschichte der gestohlenen Vasa Sakra und kleine Episoden der ehemaligen Bewohner von den Schlössern Oberhof und Unterhof.