Querfurt/MZ. - Der am 12. Januar an einer Querfurter Bushaltestelle ausgesetzte Rottweiler ist nun bereit, eine neue Familie zu finden. Ein Busfahrer fand die Hündin an einem Sonntagabend an der Haltestelle „An der Geisterpromenade“. Sie war an eine Bank angeleint, hatte einen Beißkorb um den Hals und eine Decke sowie eine Tasche mit Hundefutter und Spielzeug neben sich.

