Angeleint sitzt der Hund an einer Bushaltestelle in Querfurt.

Querfurt/MZ. - An eine Bank angeleint, einen Beißkorb um den Hals und eine Decke sowie eine Tasche mit Hundefutter und Spielzeug daneben. So fand ein Busfahrer einen ausgesetzten Rottweiler an der Haltestelle „An der Geistpromenade“ in Querfurt am Sonntag gegen 17.40 Uhr vor.