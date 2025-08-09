Ingo Schmiedehausen ist Sattler in Gatterstädt. Warum ihm keine andere Wahl blieb, als diesen Berufsweg einzuschlagen, und warum er sich nicht um die Zukunft seines Handwerks sorgt.

Was alles zum Beruf des Sattlers dazu gehört

In seiner Sattlerei in Gatterstädt hat Ingo Schmiedehausen immer eine Menge zu tun. An Arbeit mangele es ihm nicht.

Gatterstädt/MZ. - Fährt man die Kleine Straße im Querfurter Ortsteil Gatterstädt entlang, fällt das kleine, gelbliche Gebäude mit rotem Dach kaum auf. Erst beim Lesen des Schildes vor dem Haus mit einem Pferd und der Aufschrift „Pferdesport“ darauf lässt sich erahnen, worum es sich handelt.