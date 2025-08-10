Auf dem Macher-Festival in Ferropolis tüfteln Tausende Fans an verrückten Ideen. Welche Bauwerke die Youtuber begeistert haben und welches skurrile Vorhaben nächstes Jahr folgt.

Ein echter Allrounder: Dieses selbstgebaute Fahrzeug kann Feuer spucken, Wasser sprühen, Seifenblasen pusten und sogar Nebel erzeugen.

Ferropolis/MZ. - Funken fliegen, Holzspäne wirbeln durch die Luft, aus allen Richtungen dröhnt das Kreischen von Sägen und das Klopfen von Hämmern. Zum zweiten Mal verwandeln die Youtube-Stars „The Real Life Guys“ mit dem Macher-Festival das Freilichtmuseum auf der Halbinsel Ferropolis in ein Paradies für Selbermacher. Welche Bauwerke aus der Community unter all den verrückten Ideen den Machern besonders ins Auge fielen.