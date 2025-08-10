Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Feldbrand bei Rössuln ausrücken. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung als Ursache für einen Feldbrand bei Rössuln (Symbolfoto).

Rössuln - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Freitagabend zwischen Rössuln und Nessa. Dort war eine etwa 150 Quadratmeter große abgeerntete Ackerfläche in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, geriet darauf liegendes Heu in Feuer. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Wie die Polizei mitteilt, laufen Ermittlungen wegen eines Branddelikts. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.