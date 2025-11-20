Während einige Landkreise mit der Ausbreitung des H5N1-Virus zu kämpfen haben, scheint der Saalekreis verschont. Wie die aktuelle Lage ist und wie mit mutmaßlich infizierten Vögeln umgegangen wird.

Saalekreis/MZ. - Bereits seit einigen Wochen breitet sich die Geflügelpest in Sachsen-Anhalt rasant aus. In immer mehr Landkreisen wurden tote Vögel gefunden und positiv auf das H5N1-Virus getestet. Am Stausee Kelbra in Mansfeld-Südharz werden täglich um die hundert tote Kraniche entsorgt.