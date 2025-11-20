weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Geflügelpest im Saalekreis: Warum verhängt Kreis noch keine Stallpflicht wegen Vogelgrippe?

Während einige Landkreise mit der Ausbreitung des H5N1-Virus zu kämpfen haben, scheint der Saalekreis verschont. Wie die aktuelle Lage ist und wie mit mutmaßlich infizierten Vögeln umgegangen wird.

Von Celina Chasklowicz 20.11.2025, 12:00
Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche werden am Stausee Kelbra eingesammelt.
Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche werden am Stausee Kelbra eingesammelt. (Foto: Marco Rapp)

Saalekreis/MZ. - Bereits seit einigen Wochen breitet sich die Geflügelpest in Sachsen-Anhalt rasant aus. In immer mehr Landkreisen wurden tote Vögel gefunden und positiv auf das H5N1-Virus getestet. Am Stausee Kelbra in Mansfeld-Südharz werden täglich um die hundert tote Kraniche entsorgt.