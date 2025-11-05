Haushalt auf Sparflamme droht Warum Merseburg nächstes Jahr wahrscheinlich in die vorläufige Haushaltsführung rutschen wird

Aufgrund einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2024 wird die Stadt Merseburg ihren kommenden Haushalt von der Kommunalaufsicht wahrscheinlich nicht so schnell genehmigt bekommen. Die vorläufige Haushaltsführung droht. Was die Gründe dafür sind und wie es dann weitergeht.