Starke Frauen Warum iranische Fotografin im Saalekreis lebende Ukrainerinnen ablichtet
In der Merseburger Freizeiteinrichtung KIZ Rosental gab es ein besonderes Fotoshooting. Die iranische Fotokünstlerin Fatemeh Hassani erstellte Porträts von ukrainischen Frauen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland und in den Saalekreis flüchteten. Was mit den Fotos nun passieren soll.
Aktualisiert: 18.02.2026, 12:33
Merseburg/MZ. - „Starke Frauen“, unter diesem Motto ist die iranische Fotografin Fatemeh Hassani, die heute in Weißenfels lebt, in der Region bekannt geworden.