Starke Frauen Warum iranische Fotografin im Saalekreis lebende Ukrainerinnen ablichtet

In der Merseburger Freizeiteinrichtung KIZ Rosental gab es ein besonderes Fotoshooting. Die iranische Fotokünstlerin Fatemeh Hassani erstellte Porträts von ukrainischen Frauen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland und in den Saalekreis flüchteten. Was mit den Fotos nun passieren soll.