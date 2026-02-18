Mehr Einsätze als im Vorjahr, eine belastende Brandserie und Investitionen in die Zukunft: Die Jahresbilanzen in Bitterfeld-Wolfen zeigen, wie die Kameraden 2025 gefordert waren.

682 Einsätze und eine Brandserie, die extrem Kraft kostete - So bilanziert die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen 2025

Die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen ist im Jahr 2025 insagesamt 682 Mal ausgerückt.

Bitterfeld/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen blickt auf ein arbeitsreiches und forderndes Jahr 2025 zurück. Insgesamt 682 Einsätze wurden abgearbeitet und damit etwas mehr als im Vorjahr 2024. Da waren es insgesamt 664 Alarmierungen gewesen, wie Stadtwehrleiter Sven Rißland bilanziert.