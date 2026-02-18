weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Reparatur dauert: Wasserrohrbruch: Das steckt hinter dem Einsatz auf der Reilstraße in Halle

In der Reilstraße in Halle hat es am Mittwochmorgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft sind derzeit dabei, den Schaden zu reparieren. So lange dauert die Reparatur.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 18.02.2026, 11:13
Ein Wasserrohrbruch beschäftigt die Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft am Mittwoch auf der Reilstraße.
Ein Wasserrohrbruch beschäftigt die Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft am Mittwoch auf der Reilstraße. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - In der Reilstraße in Halle hat es am Mittwochmorgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Mitarbeiter der Halleschen Stadtwirtschaft sind derzeit dabei, den Schaden zu reparieren.