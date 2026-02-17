weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. 29-jähriger Familienvater leitet jetzt Rewe: Karriere im Supermarkt

Karriere im Supermarkt Junger Macher: Dreifacher Familienvater (29) leitet Naumburger Rewe-Filiale - und will mehr

29 Jahre alt, dreifacher Familienvater und nun Leiter eines Naumburger Supermarktes: Eike Rosenberger hat schon viel erreicht, im Rewe in der Weißenfelser Straße aber auch noch viel vor. Welcher Tag in seiner Filiale der umsatzschwächste ist.

Aktualisiert: 18.02.2026, 12:36
Der 29-jährige Eike Rosenberger leitet seit Oktober den Rewe-Supermarkt in Naumburg und setzt im Einzelhandel auf Kundenservice und Personalführung.
Der 29-jährige Eike Rosenberger leitet seit Oktober den Rewe-Supermarkt in Naumburg und setzt im Einzelhandel auf Kundenservice und Personalführung. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Laut aktuellem Vorurteil scheuen junge Menschen Verantwortung und Mehrarbeit, gehen kaum noch Bindungen ein und bekommen zu wenig Kinder. Und mag da vielleicht auch etwas dran sein, auf Eike Rosenberger trifft es nicht zu.