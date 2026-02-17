29 Jahre alt, dreifacher Familienvater und nun Leiter eines Naumburger Supermarktes: Eike Rosenberger hat schon viel erreicht, im Rewe in der Weißenfelser Straße aber auch noch viel vor. Welcher Tag in seiner Filiale der umsatzschwächste ist.

Junger Macher: Dreifacher Familienvater (29) leitet Naumburger Rewe-Filiale - und will mehr

Der 29-jährige Eike Rosenberger leitet seit Oktober den Rewe-Supermarkt in Naumburg und setzt im Einzelhandel auf Kundenservice und Personalführung.

Naumburg. - Laut aktuellem Vorurteil scheuen junge Menschen Verantwortung und Mehrarbeit, gehen kaum noch Bindungen ein und bekommen zu wenig Kinder. Und mag da vielleicht auch etwas dran sein, auf Eike Rosenberger trifft es nicht zu.