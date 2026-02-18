weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Firma von Fliesenlegermeister Uwe Wieden in Zäckwar ist soeben als „Top-Ausbildungsbetrieb“ geehrt worden. Wie der Unternehmer seine Azubis fit für die Prüfungen macht - und was er dabei selbst gelernt hat.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 18.02.2026, 14:33
Allmonatlich am „Ausbildungssamstag“ nimmt Chef Uwe Wieden, hier mit Lio Böhme, mit seinen Lehrlingen prüfungsrelevante Themen gesondert durch.
Allmonatlich am „Ausbildungssamstag“ nimmt Chef Uwe Wieden, hier mit Lio Böhme, mit seinen Lehrlingen prüfungsrelevante Themen gesondert durch. (Foto: Andreas Löffler)

Zäckwar - Gut möglich, dass Uwe Wiedens privater Vorrat an Energy-Drinks der Sorte „Monster Ultra White“ am kommenden Sonnabend ein wenig abnimmt.