Auszeichnung als Top-Ausbildungsbetrieb Samstage mit weißem Monster: Wie sich Chef der „Fliesenschmiede“ Zäckwar für Lehrlinge einsetzt
Firma von Fliesenlegermeister Uwe Wieden in Zäckwar ist soeben als „Top-Ausbildungsbetrieb“ geehrt worden. Wie der Unternehmer seine Azubis fit für die Prüfungen macht - und was er dabei selbst gelernt hat.
Aktualisiert: 18.02.2026, 14:33
Zäckwar - Gut möglich, dass Uwe Wiedens privater Vorrat an Energy-Drinks der Sorte „Monster Ultra White“ am kommenden Sonnabend ein wenig abnimmt.