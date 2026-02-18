Auszeichnung als Top-Ausbildungsbetrieb Samstage mit weißem Monster: Wie sich Chef der „Fliesenschmiede“ Zäckwar für Lehrlinge einsetzt

Firma von Fliesenlegermeister Uwe Wieden in Zäckwar ist soeben als „Top-Ausbildungsbetrieb“ geehrt worden. Wie der Unternehmer seine Azubis fit für die Prüfungen macht - und was er dabei selbst gelernt hat.