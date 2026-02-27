Als Grundschülerin wurde sie bereits Landessiegerin im Vorlesen. Nun ist Elsa Klingner Schülerin am Burgstadtgymnasium Querfurt und geht wieder für den Saalekreis ins Rennen. Was sie am Lesen so liebt und welche Bücher in ihrer Altersklasse gerade hoch im Kurs stehen.

Elsa Klingner am Montag mit ihrem selbst ausgewählten Buch (rechts), dem zuvor unbekannten Buch (Mitte) und dem geschenkten Buch beim Kreisausscheid (links)

Querfurt/Teutschenthal/MZ. - Mittlerweile ist sie fast so was wie ein Profi. Auf jeden Fall aber royal. Denn gekrönt wurde sie bereits. Elsa Klingner aus Teutschenthal ist schon vor einigen Jahren Landessiegerin im Vorlesewettbewerb geworden, die Lesekönigin von Sachsen-Anhalt also. Damals noch im Vorlesewettbewerb für Grundschüler.