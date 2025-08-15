Deutschlandweit stehen Unternehmer der Altkleiderbranche derzeit massiv unter wirtschaftlichem Druck. Die Firma AKS, die viele Container im Saalekreis betreibt, ist deshalb unter anderem in Bad Dürrenberg zuletzt nicht mehr ihren Leerungspflichten nachgekommen. Die Stadt beschwerte sich, nun hat AKS all seine Container abgeholt.

Warum ein Großteil der Altkleidercontainer aus Bad Dürrenberg abgezogen wurde

So sahen viele Altkleidercontainer zuletzt in Bad Dürrenberg aus, nun hat die AKS GmbH all ihre 20 Container aus der Solestadt abgezogen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Wie vielerorts haben überquellende Altkleidercontainer auch in Bad Dürrenberg zuletzt für Diskussionen gesorgt. Nun fällt ein Großteil der Debattengrundlage weg, denn: Die AKS GmbH mit Sitz in Morl (Petersberg), die 20 der insgesamt bisher 28 Container auf dem Gebiet der Solestadt betrieben hat, hat all ihre Container am Mittwoch abgeholt und den Vertrag mit der Stadt fristlos gekündigt.