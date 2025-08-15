Unfall führt zu Vollsperrung Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L177 bei Schafstädt

Am Freitagmorgen sind zwei Pkw auf der L177 zwischen Schafstädt und der A38 frontal zusammengestoßen. Drei Personen, darunter zwei Erwachsene und ein Kleinkind, waren am Unfall beteiligt. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.