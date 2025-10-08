Die Goethestadt Bad Lauchstädt will ihre Verwaltung zentralisieren. Das neue Technische Rathaus ist fertig. Jetzt sollte eigentlich das historische Rathaus am Markt saniert werden. Doch zunächst kommt die Säge.

Zwei Rathäuser: Alt und neu stehen in Bad Lauchstädt nun direkt nebeneinander.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die zersägte Jungfrau ist ein Klassiker der Zauberkunst – und wohl auch eine der in Filmen und Serien am meisten zitierten Illusionen. Eine Protagonistin legt sich in eine Kiste und wird vom Magier mittig zerteilt. Scheinbar natürlich nur. Am Ende kann die „Zersägte“ wieder unversehrt von der Bühne gehen. Auch das Rathaus der Goethestadt Bad Lauchstädt soll dauerhaft unbeschadet bleiben – auch wenn Bürgermeister Christian Runkel (CDU) nun angekündigt hat, dass die Kommune es noch in diesem Jahr einmal zersägen will.