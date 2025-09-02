Gerlinde Nitzschker vom SV Braunsbedra geht schon immer beim Benefizlauf der Merseburger Lions an den Start. Sie hält den Rundenrekord bei den Damen. Den Laufsport hat sie aus verschiedenen Gründen für sich entdeckt.

Warum die 69-jährige Gerlinde Nitzschker vom SV Braunsbedra so gern laufen geht

Gerlinde Nitzschker ist seit jeher beim Benefizlauf Merseburg dabei, „weil’s für einen guten Zweck ist“, betont die Hobbyläuferin.

Merseburg/MZ. - Gerlinde Nitzschker vom SV Braunsbedra hält beim jährlich stattfindenden Benefizlauf der Merseburger Lions den Rundenrekord unter den Damen: 45 Runden legte sie im Jahr 2013 zurück, beim 4. Benefizlauf. Diesen Rekord werde sie wahrscheinlich auch für immer behalten, merkte Birk Schaper vom Lions Club Merseburg am Freitag bei der 16. Ausgabe des Spendenlaufs an.