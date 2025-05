Der Markt Braunsbedra wird als Versorgungszentrum aufgewertet. Neben Rewe entsteht eine neue Penny-Filiale. Sie ist so besser fußläufig erreichbar und wird ein technisch moderner Bau.

Wann der neue Discounter am Markt eröffnet

Einkaufen in Braunsbedra

Auf der Penny-Baustelle am Markt Braunsbedra hat der Hochbau begonnen.

Braunsbedra/MZ. - Auf dem Markt in Braunsbedra, in unmittelbarer Nachbarschaft von Rewe und Roßmann, wächst die neue Penny-Filiale in die Höhe. Der Discounter wird vom Standort gegenüber des Stadions hierher umziehen.