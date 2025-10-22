Es soll ein Mecker-Mutmach-Monolith sein, den Sebastian Striegel am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof Merseburg aufstellt. Der Grünen-Landtagsabgeordnete erklärt, was er damit bezweckt und wieso die Inspiration dazu aus der Wendezeit kommt.

Merseburg/MZ. - Zwei Meter hoch und 80 Zentimeter im Quadrat als Grundfläche – so soll er aussehen, der „Merseburger-Mecker-Mutmach-Monolith“. Hinter der Installation, die am Mittwoch, 22. Oktober, um 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellt wird, steckt der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel. Er erklärt im Gespräch mit Robert Briest, was das Projekt bringen soll und weswegen er auf rege Beteiligung der Merseburger hofft.