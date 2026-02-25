Christina Grunert und Christoph Lattreuter sehen sich als Vertreter der Dorfgemeinschaft Roßbach. Sie stellen kritische Fragen an die Kommunalpolitiker und machen eigene Vorschläge wie zur geplanten Hähnchenmastanlage im benachbarten Großkayna.

Vor Abstimmung im Stadtrat - Zwei Roßbacher möchten strengere Vorgaben

Mittwochabend will der Stadtrat Braunsbedra über den Bebauungsplan für die geplante Hähnchenmastanlage entscheiden.

Rossbach/MZ. - Mittwoch, 25. Februar, kommt 18.30 Uhr im Ratssaal Braunsbedra der Stadtrat zur nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Entscheidung über den Bebauungsplan für die Umwandlung der einstigen Sauenzuchtanlage im Ortsteil Großkayna in eine Hähnchenmast.