Im Schloss Frankleben beginnt eine „Kulturzeit“. Der hallesche Schauspieler Hagen Möckel bietet solo und mit Freunden vier Programme an. Beginn ist am Sonntag, 10. August.

Von Mundart bis Märchen: Schauspieler Hagen Möckel stellt sein Programm 2025 im historischen Gemäuer vor

Die Schauspieler Hagen Möckel (l.) und Hilmar Eichhorn präsentieren am Sonntag, 10. August, im Schloss Frankleben ihr Lene-Voigt-Programm.

Frankleben/MZ. - Das Schloss Frankleben ist in den kommenden Wochen Bühne für eine Vielzahl von Veranstaltungen. Die erste findet bereits diesen Sonntag, 10. August, 16 Uhr, statt. Dann ist erneut der hallesche Schauspieler und Rezitator Hagen Möckel von der Kulturzeit Event GmbH zu Gast.