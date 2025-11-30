Merseburg experimentiert mit KI-generierten Liedern wie „Willkommen im Amt“. Die Verwaltung nutzt die Songs für Social Media und interne Motivation. Doch schon bald sollen künstliche Assistenten die Kommune auch darüber hinaus unterstützen.

Merseburg/MZ. - „Willkommen im Amt, hier tickt der Uhrenschlag, Merseburg im Takt, Paragraph für Paragraph, Akten hoch wie Türme, doch wir halten das klar. Stadtverwaltung im Flow – yeah, wir sind immer für dich da“ – das sind die Worte eines Liedtextes, den die Stadt Merseburg mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) hat erstellen lassen. Unter dem Titel „Willkommen im Amt“ ist der Hip-Hop-Titel auf bekannten Plattformen im Internet unter dem Künstlernamen „MerseBeatz“ abrufbar. Es ist einer von vielen Titeln, die die Verwaltung jüngst erstellt hat. Es ist nur eine Möglichkeit, jetzt und auch in Zukunft KI einzusetzen. Es öffnen sich neue Türen.