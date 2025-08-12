Die Frühstücksvielfalt im Saalekreis lockt mit Buffets am Wasser, exklusiven Brunch-Aktionspreisen und Spezialitäten aus regionalen Zutaten. Einige Cafés sind so gefragt, dass Gäste schon früh reservieren müssen.

Von Bootshaus bis Café Rahaus: So überraschend anders ist Frühstück im Saalekreis

Mittwochs bis sonntags von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr lädt Sven Weber mit einem vielfältigen Frühstücksbuffet ins Merseburger Bootshaus ein.

Merseburg/Mücheln/MZ. - Wurst- und Käseplatten, frische Spiegeleier, helle und dunkle Brötchen, Croissants, Säfte und Kaffee. All das und noch mehr findet sich am Frühstücksbuffet im Bootshaus Merseburg. Das gibt es dort immer Mittwoch bis Sonntag von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr.