Nach einen Zusammenstoß zweier Kleintransporter am Donnerstagabend auf der A9 bei Günthersdorf in Richtung Berlin ist einer der beiden umgekippt. Neun Personen wurden durch den Unfall verletzt. Die Leitstelle hat einen Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Die A9 war aufgrund der Bergungsarbeiten lange vollgesperrt.

Günthersdorf/MZ. - Auf der A9 in Richtung Berlin, Höhe Parkplatz Bachfurt bei Günthersdorf, ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit neun Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, seien zwei Kleintransporter gegen 18:25 Uhr zusammengestoßen, woraufhin einer der beiden umkippte. Wie es dazu kommen konnte, sei derzeit noch unklar.

In der Folge des Unfalls habe es neun Verletzte gegeben. Acht von ihnen seien leicht, eine Person schwer verletzt. Aufgrund der Vielzahl der Verletzten wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen, teilt die Leitstelle Saalekreis mit.

Vor Ort seien am Abend fünf Rettungswagen aus dem Leitstellenkreis Saalekreis, drei aus dem Burgenlandkreis und einer aus Leipzig im Einsatz. Zudem ist ein Notarzt zur Versorgung der Verletzten am Unfallort, sowie ein Rettungshelikopter. Alle Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser in Sachsen und Sachsen-Anhalt gebracht.

Der Unfallort erstrecke sich über eine größere Fläche, da zahlreiche Autoteile verteilt auf der Straße liegen. Es wurde versucht, die Straße zu räumen. Währenddessen war die A9 in Richtung Berlin zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West gesperrt. Die Polizei vermeldete, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.