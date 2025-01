In der Nacht zu Samstag ist es auf der B91 in Leuna zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos kollidierten miteinander.

Leuna - Auf der B91 an der Kreuzung Richtung Spergau ist es in der Nacht zu Samstag gegen 23.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkws kollidierten miteinander. Nach ersten Zeugenaussagen soll ein beteiligter Fahrzeugführer bei Rot die Straße gequert haben. Hierzu laufen die Ermittlungen. Die fünf beteiligten Insassen konnten sich selbst aus den Autos befreien und wurden leicht verletzt mit drei Rettungswagen in umliegende Krankehäuser nach Merseburg und Halle gebracht. Ein Notarzt war am Einsatz beteiligt. Die B91 war teilweise voll gesperrt.