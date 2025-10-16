Die Goethestadt Bad Lauchstädt beschäftigt viele Feuerwehrleute auf ihrem Bauhof– ein Unfall bei Schafstädt zeigt nun, was das bringt.

Verletzte bei Unfall nahe Schafstädt - Straße über A38 war gesperrt

Die Feuerwehr rückte mit zehn Kameraden zum Unfall zwischen Schafstädt und Steuden aus.

Schafstädt/MZ. - Der Zusammenstoß zweier Autos endete am Donnerstag bei Schafstädt mit Verletzten. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die Wagen gegen 9.45 Uhr am Abzweig der Auffahrt zur A38 kollidiert. Die beiden Fahrer erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen. Sie kamen laut Polizeirevier Saalekreis zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Merseburg. Ihre Autos wurden abgeschleppt.