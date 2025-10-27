Ein Verkehrsunfall in Leuna sorgt am Montagmittag für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr im südlichen Saalekreis. In Höhe des Rathauses kollidierte ein Auto mit einer Tram. Die Feuerwehr musste der Fahrerin helfen.

Die Fahrerin des Autos musste von der Feuerwehr befreit werden.

Leuna/MZ - Ein Unfall hat am Montagmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Leuna und angrenzenden Orten gesorgt. Kurz vor 13 Uhr waren am Sachsenplatz ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Dadurch war die Strecke der Linie 5 zwischen Merseburg und Bad Dürrenberg blockiert, der Straßenbahnverkehr kam zum erliegen.