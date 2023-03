Hat ein Brummi-Fahrer einen Pkw übersehen? Das Auto einer Pflegedienstmitarbeiterin wurde auf der Bundesstraße 91 in Merseburg anscheinend aufgespießt.

Lkw schleift Pkw mit: Spektakulärer Unfall auf der B91 in Merseburg

Auf der B91 in Merseburg gab es einen Unfall, bei dem ein Lkw einen Pkw vor sich her geschoben hat.

Merseburg/MZ - Für die Fahrerin des Autos müssen diese Sekunden wie eine Ewigkeit gewesen sein, nachdem es gekracht hatte und die Fahrer- und Seitenairbags des Wagens ausgelöst hatten.

Die Schwester, die für einen Merseburger Pflegedienst zu Patienten unterwegs war, fuhr Donnerstagmittag auf der B 91 in Merseburg, als ihr Auto plötzlich von einem Lkw regelrecht aufgegabelt wird. Nach ersten Erkenntnissen, war die Frau mit dem gerade mal zwei Wochen alten Skoda auf der rechten Spur unterwegs, als ein auf der linken Spur fahrender Lkw-Fahrer nach rechts rüberzog.

„Meine Mitarbeiterin erzählte mir später, er hätte ihr Auto quasi aufgespießt“, erzählt Maik Lathan, der Chef des Pflegedienstes Pak der MZ. Das Auto drehte sich quer zur Fahrbahn und klebte dann quasi mit der Fahrerseite am Lkw. Das Ganze muss etwa in Höhe der Südparkkreuzung passiert sein. Erst kurz hinter der Kreuzung Geusaer Straße rammte das Zweiergespann einen Lichtmast und beide Fahrzeuge kamen zum Stehen. Eine weitere Pflegedienstmitarbeiterin, die zufällig auf einem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden hatte, hatte das Unglück verfolgt. „Es hat so laut gequietscht. Ich verstehe nicht, wieso der Fahrer das nicht früher bemerkt hat“, sagte sie der MZ. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.

Als der Unfall passierte, hat das automatische Notrufsystem des Pkw einen e-call abgesetzt, der bei der Leitstelle einging. Deren Mitarbeiter konnten so in den Innenraum des Fahrzeugs reinhören und Kontakt zur Fahrerin aufnehmen. Außerdem hat das Fahrzeug die GPS-Daten und die Anzahl der Personen im Auto übermittelt.

Die Schwester des Pflegedienstes erlitt durch den Unfall einen Schock. „Die Versorgung der Patienten hat sich zwar etwas verzögert, aber alle wurden von anderen Mitarbeiterinnen von uns übernommen und versorgt“, so Maik Lathan