Noch vor wenigen Jahren hätte niemand gedacht, was in Merseburg passieren wird. Warum die Stadt Schulen und ein Wohnungsbauprogramm braucht.

Merseburg/MZ - Zwölf Prozent mehr Kinder in den Merseburger Grundschulen in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist wahrscheinlich schon der Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. Denn mit der Entwicklung von Leuna III in Merseburgs Süden und dem geplanten Großindustriegebiet im Bereich des Airparks Merseburg, das als Alternative zum abgelehnten Star-Park II gehandelt wird und die Kommunen Merseburg, Schkopau und Bad Lauchstädt betreffen wird, wird mit bis zu 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gerechnet.