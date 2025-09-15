Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin staut es sich derzeit auf der A9. Da viele Autofahrer aufgrund des stockenden Verkehrs nun am Nova abfahren, ist auch die B181 derzeit stark frequentiert.

Am frühen Montagnachmittag, 15. September 2025, sorgt ein Unfall auf der A9 bei Leipzig für Stau.

Günthersdorf/MZ. - Am frühen Montagnachmittag ist es auf der Autobahn 9 zwischen Leipzig-West und der Anschlussstelle Großkugel zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sich derzeit der Verkehr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin über mehrere Kilometer staut.

Unfall auf A9 Richtung Berlin: Stau in Höhe Einkaufszentrum Nova Günthersdorf

Nach Angaben eines Sprechers des Autobahnpolizeireviers Leipzig ist infolge des Unfalls der rechte Fahrstreifen gesperrt, was die Ursache für den Stau sein dürfte. Gemeldet wurde der Polizei ein Unfall mit zwei Pkw.

Ob sich diese Meldung vor Ort als richtig herausstelle, könne man aktuell noch nicht sagen, erklärte der Polizeisprecher auf MZ-Nachfrage.

Da viele Autofahrer aufgrund des stockenden Verkehrs auf der A9 nun beim Einkaufszentrum Nova abfahren, stockt derzeit auch der Verkehr auf der B181 zwischen Leipzig und Merseburg.