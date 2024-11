Tragischer unfall Merseburg: 85-Jähriger stirbt im Krankenhaus nach Crash in Hallescher Straße

Der 85-jährige Fahrer eines Oldtimer-Ladas ist am Donnerstag in die Betonabgrenzung einer Eisenbahnunterführung in der Halleschen Straße in Merseburg gekracht. Der Mann wurde reanimiert, starb aber im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.