Seit Jahren schon hat das Land eine Generalüberholung der L187 zwischen Bad Dürrenberg und Nempitz auf dem Schirm. Nun gibt es konkrete Pläne für einen Umbau des Abschnitts, Anfang 2026 soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Wie genau die Landesstraße nach dem Umbau aussehen soll.

Umbaupläne für die L187 zwischen Bad Dürrenberg und Nempitz werden konkret

Die drei Knotenpunkte der L187 mit der L184 (nach Schladebach/Lützen) und mit der K2179 (nach Thalschütz) sollen zu einer Kreuzung umgebaut werden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Seit Jahren warten die Bad Dürrenberger und die Bewohner umliegender Ortschaften in Richtung A9 darauf, dass ein durchgehender Radweg entlang der L187 nach Nempitz gebaut wird. Nun liegen auf dem Schreibtisch der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) konkrete Pläne für eine grundhafte Modernisierung der L187 auf dem 3,4 Kilometer langen Abschnitt vom Ortsausgang Bad Dürrenberg bis zum Ortseingang Nempitz. Vorgesehen ist dabei auch der Lückenschluss des parallel laufenden Radwegs, der in Teilen – von Bad Dürrenberg kommend und im Bereich A9 – schon existiert.