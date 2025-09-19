Werdende Eltern waren gerade zu Bett gegangen, als der Einbrecher kam. Welche Vorwürfe es gegen die Polizei gibt.

Der Einbrecher hatte die Wohnungstür eingetreten, die im Anschluss zunächst notdürftig repariert wurde.

Bad Lauchstädt/MZ. - Diesen Abend wird das Paar wohl nie vergessen: Zweimal mussten die werdenden Eltern in der Nacht die Polizei rufen. Beim zweiten Mal hat es die Polizei, etwas übertrieben gesagt, nicht mehr interessiert. „Das ist für mich unterlassene Hilfeleistung“, sagt Max F. zur MZ.