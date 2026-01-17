Weil ihre Mitarbeiter zuletzt im Dienst bedroht wurden, will die Stadt Merseburg nun verstärkt Schutzmaßnahmen ergreifen. In der Vollstreckung soll beispielsweise ein Dienstauto angeschafft werden. Welche Maßnahmen noch geplant sind.

„Trend zu zunehmender Verrohung, überwiegend verbal“ - Stadt Mersburg will Sicherheit für Mitarbeiter erhöhen

Merseburg/MZ. - Die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Mitarbeiter der Stadt Merseburg wurde im Rat zuletzt besonders kontrovers diskutiert. Während einer Sitzung des Finanzausschusses Ende November betonte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) damals: Aus den einzelnen Ämtern seien deutlich mehr Anmeldungen zur Anschaffung von Pkw gekommen, doch man habe sich beim Erstellen des Haushaltsplans „auf absolut dringende Fälle beschränkt“.